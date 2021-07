Focolaio Spezia: sei calciatori è un membro dello staff positivi

La Spezia - Il covid si fa strada nel ritiro di Prato allo Stelvio. L’ultimo giro di tamponi conferma la positività di ben sei calciatori più un membro dello staff. Interrotta tutta l’attività sportiva fino a nuovo ordine a partire da questo pomeriggio quando lo Spezia sarebbe dovuto scendere in campo alle 17 per replicare l’allenamento mattutino.

Proprio quando un timido sole si affaccia sulla Val Venosta, spazzato da vento e nuvole negli ultimi due giorni, gli aquilotti sono costretti all’isolamento. Le ultime sessioni, dopo la notizia della positività di un calciatore arrivata tre giorni fa, si erano svolte fra circuiti e corsa. Tutto studiato per evitare contatti tra i tesserati il più possibile. Ma neanche la scrupolosa osservazione del protocollo ha evitato che il virus si diffondesse all’interno del gruppo squadra.

Impossibile nelle condizioni attuali continuare quindi gli allenamenti per Thiago Motta ed il suo staff. Il ritiro, organizzato su richiesta del precedente allenatore, subisce un pesante stop.



A.Bo.