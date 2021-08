Fissato l'esordio in Coppa Italia, lo Spezia affronterà il Pordenone il 13 agosto

La Spezia - La stagione dello Spezia si aprirà ufficialmente venerdì 13 agosto con l'esordio in Coppa Italia contro il Pordenone. Gli aquilotti scenderanno in campo alle 17.45, orario non proprio agevole viste le temperature, sul campo di Lignano Sabbiadoro dove i ramarri giocheranno in casa. Chi passerà il turno affronterà il 15 dicembre la vincente di Parma-Lecce mentre negli ottavi se la vedrà con la Roma.

Lo Spezia è stato inserito nel lato destro del tabellone presentato oggi dove, fra le big, compaiono anche Inter, Milan e Lazio. La gara del 13 agosto sarà trasmessa in diretta sul Canale 20. Si accorciano dunque i tempi a disposizione di mister Motta per presentare una squadra pronta all'impegno viste le tante difficoltà che hanno caratterizzato il ritiro, impedendo di svolgere amichevoli, e la rosa ridotta all'osso.