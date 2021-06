Fiorentina non ha ancora versato clausola per Italiano, resta nodo dello staff

La Spezia - Giornata interlocutoria sul futuro di Vincenzo Italiano, ormai in procinto di lasciare lo Spezia per diventare allenatore della Fiorentina. Al momento infatti non ci sono stati contatti fra le parti e non risulta ancora essere stata pagata dal club viola la clausola rescissoria che consentirebbe a Italiano di firmare il nuovo con la società di Commisso pronta da offrire un biennale.



Lo Spezia dal canto suo ha ormai preso atto della decisione del mister di promozione e salvezza di voler cogliere l'occasione offerta dai toscani, e sta aspettando che la Fiorentina formalizzi il pagamento della clausola per lo svincolo.

Resta comunque un altro nodo da sciogliere che riguarda lo staff che Italiano vorrebbe portare con sé sulla panchina del Franchi ma che è ancora sotto contratto con il club aquilotto. In questo caso non ci sono clausole ma la via da seguire sarebbe quella delle dimissioni e del pagamento di una penale allo Spezia in caso di firma con la nuova società. Altro aspetto che dunque resta da affinare con il club di via Melara che difficilmente farà sconti vista la situazione creatasi.

Intanto, mentre i social continuano a registrare il rammarico dei tifosi bianchi – sulla pagina Instagram di Italiano sono stati bloccati i commenti – la società spera che la cosa si risolva in tempi brevi per andare eventualmente a cercare un nuovo allenatore e programmare senza ritardi la nuova stagione.