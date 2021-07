Festa in casa Spezia, è nato Achille Parenti

La Spezia - C'è un nuovo aquilotto in squadra. Alle prime luci dell'alba è venuto al mondo Achille Parenti, figlio di Gianluca, responsabile comunicazione dello Spezia Calcio, e della compagna Sara Furno. Il parto è avvenuto all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dove i due genitori erano stati accolti domenica sera. Il bimbo pesava 3,730 chilogrammi alla nascita. Grande gioia per i nonni, massima gratitudine per il personale del nosocomio cittadino: "Gentili e professionali".



Alla nuova famiglia, gli auguri di tutta la redazione di Città della Spezia!