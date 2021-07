Ferrero su Pecini: "Per lui alla Samp ci saranno sempre porte aperte"

La Spezia - "A volte i figli si approfittano dei papà...", dice Massimo Ferrero alla Gazzetta dello Sport parlando di Riccardo Pecini. Il dirigente, che ha salutato la Sampdoria per lo Spezia, è uno degli argomenti toccati in un'intervista con il patron blucerchiato. "Gli voglio bene, ma è un ragazzo irrequieto, leopardiano. Non abbiamo litigato, è andato via perché voleva fare una nuova esperienza". E poi conclude: "Per lui ci saranno sempre le porte aperte". Non stupisce, viste le plusvalenze centrate in anni di collaborazione.