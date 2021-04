Federico Casoni trascina la Tarros corsara a Lucca

La Spezia - BASKET LUCCA – TARROS SPEZIA 57 – 83

Parziali: 13-20 / 28-48 / 40-64.



BASKET LUCCA: Cattani 2, Succurio 2, Barsanti 9, Volterrani 0, Spagnolli 4, Giovannetti 7, Simonetti 17,

Lombardi 10, Pierini 4, Perfetti 2. All. Vangelisti.



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 15, Putti 6, Preci 0, Bolis 13, Leporati 2, Kibildis 10, Fazio 4, Casoni 24,

Menicocci 9, Cozma 0; n.e. Loni e Gaspani. All. Bertelà.



Arbitri: Luppichini e Natucci di Lucca.



Al Palatagliate lucchese la Tarros Spezia travolge di slancio il Lucca Basket e compie un deciso scatto in avanti rispetto al Don Bosco Livorno, che però sabato prossimo 17 aprile (al Palasprint spezzino, palla a due alle 18) le converrà battere per essere sicura di chiudere il Girone A del campionato di Serie C Gold toscana al secondo posto, con tanto di accesso alla cosiddetta fase promozione. Encomio particolare, in quel di Lucca, per il “top scorer”: l’ala Federico Casoni, molto ben supportato comunque dai due lituani, il play Suliauskas e la guardia Kibildis. Non a caso al termine coach Maurizio Bertelà, pur esortando subito alla concentrazione in vista di Tarros-D. Bosco, era raggiante. Infine questa l’odierna classifica nel raggruppamento. Unicusano Pielle Livorno punti 12, Tarros Sp 8, Don Bosco Li 6, Montale 4, Lucca 0.