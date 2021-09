Febbre Spezia, coda fuori dallo stadio per il biglietto

La Spezia - Come prevedibile, e come previsto, la voglia di vedere finalmente lo Spezia dal vivo in una partita di serie A ha mosso i passi di centinaia di tifosi. La coda fuori dal botteghino dello stadio Picco si è iniziata a formare ben prima delle 16, orario di apertura designato per l'apertura del punto di consegna. Una vociante fiumana di appassionati, che sognavano questo momento dal marzo del 2020.

Gli uffici sotto i distinti smisteranno infatti fino a venerdì i 3138 biglietti dedicati agli abbonati della stagione 19/20. Biglietti omaggio, già stampati e solo da ritirare, in persona o con delega, per rendere le operazioni rapide. Oggi porte aperte fino alle 20, domani sia alla mattina (9-13) che al pomeriggio (16-20) e infine venerdì ancora la mattina (9-13). Dal pomeriggio del 10 settembre, i tagliandi gratuiti che non saranno stati ritirati verranno annullati e messi in vendita libera attraverso il servizio VivaTicket fino alle 19 di sabato 11 settembre.



La coda, questo pomeriggio, superava l'entrata della piscina Mori e puntava verso quella del parco sportivo Montagna. I vecchi abbonati trovano il biglietto pronto ed il proprio posto già assegnato, tendenzialmente all'interno del settore di cui possedevano lo stagionale. E così, chi era abituato ad andare in Ferrovia ha la possibilità di "esordire" in serie A dalla curva, chi ha vissuto tempi duri in tribuna potrà tornare sotto la vecchia tettoia, e così via. Per questo al momento non vi sono biglietti in vendita libera per il settore distinti, già coperto dai tagliandi omaggio.

La capienza totale è di 5.700 posti, con la concreta possibilità che vada esaurita nei prossimi tre giorni. Nello specifico, la capienza per Spezia-Udinese è così suddivisa: sono 2002 i posti in Curva Ferrovia, 1527 quelli in gradinata, 970 quelli in Curva Piscina, 523 quelli in tribuna. Circa 600 i posti nel settore ospiti. Chiudono il conto gli spazi per televisioni, stampa e accreditati vari. Diciotto mesi dopo gli spezzini tornano allo stadio.