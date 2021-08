Fatta per Manaj, Strelec e Kiwior, tentativo Agudelo

La Spezia - Ultime ore di mercato in casa Spezia, con obiettivi ormai delineati e in via di chiusura. Tutto fatto per Rey Manaj dal Barcellona, Jakub Kiwior dallo Zilina e David Strelec dallo Slovan Bratislava. Due attaccanti ed un centrale difensivo per Riccardo Pecini, per cui c'è da fare solo gli annunci ufficiali.

Per il centravanti del Barcellona operazione lampo in nottata dopo le difficoltà sorte per Roberto Piccoli. Calciatore negli ultimi anni alla ricerca di sé stesso, che in Liga 2 ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera tra Albacete e Barcellona B. Buono anche il suo precampionato in blaugrana: lo Spezia lo prende in prestito per 500mila euro con riscatto fissato a 3.5 milioni, senza obblighi.



Elemento dal cui rendimento dipendono molte speranze di salvezza: è dura salvarsi senza un uomo da doppia cifra. Strelec infatti arriva con la prospettiva di trovare spazio anche da esterno d'attacco, vista la sua duttilità. Il polacco Kiwior è invece un centrale di difesa, quarto elemento di un reparto davvero giovanissimo: Erlic e Nikolaou sono dei 1998, Hristov un 1999 e Kiwior un 2000. Qui si aspettava un ingresso di maggiore esperienza, che però al momento non sembra alle viste.

E' invece aperta una doppia pista genovese. Con la Sampdoria si prova a definire lo scambio Provedel-Falcone per la porta e con il Genoa si tratta ancora per portare Agudelo in aquilotto e cedere Nzola ai rossoblù. La prima operazione definirebbe le gerarchie tra i numeri uno - primo Zoet, secondo Falcone e terzo Zovko -, la seconda fornirebbe a Motta un giocatore apprezzato per la sua duttilità. Il tecnico pare intenzionato a dargli spazio a centrocampo a differenza di quanto visto l'anno scorso.



Il mercato dello Spezia potrebbe anche finire qui. Rimangono in sospeso le posizioni di Krapikas, per cui si erano cercate destinazioni per il prestito, e Mraz. Lo slovacco era un possibile partente, ma stando così le cose dovrebbe diventare la prima alternativa a Manaj. Anche per il ruolo di numero 9 non era escluso un elemento d'esperienza - Destro del Genoa - ma senza riuscire a trovare la quadra fino ad ora. Non sono esclusi colpi di scena finali, ma il tempo ormai è davvero agli sgoccioli.