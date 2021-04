Farris, vice di Inzaghi: "Lo Spezia ha qualità ed intensità"

La Spezia - "Lo Spezia è un'ottima squadra, che sa giocare con qualità ed intensità. Dopo il loro gol è iniziata una seconda partita, con un pareggio nato da una grande giocata di Verde. La squadra però non si è disunita ed è andata a cercarsi l'episodio decisivo. Un'alta difficoltà era dovuta alla stanchezza dei nazionali, sicuramente i cambi ci hanno aiutato". Lo dice Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, al termine di Lazio-Spezia. I padroni di casa vincono fortunosamente ma escono con le ossa rotte. "Peccato poi per le espulsioni di Lazzari e Correa, ma in questa giornata l'unica cosa che conta è stata la vittoria ed il fatto di aver scalato posizioni in classifica. Vincere una partita del genere deve darci slancio per le partite che mancano".