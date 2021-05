Famiglia Platek attesa in Italia la prossima settimana

La Spezia - Nelle ultime due finali del Picco lo Spezia avrà dei tifosi in più. Nella seconda metà della prossima settimana infatti arriverà in città la famiglia Platek al completo, che sarà sugli spalti per le sfide con Torino e Roma.

I proprietari del club giungeranno in Italia alla spicciolata e come da prassi dovranno sottoporsi ai tamponi di rito. Si avvicina dunque il primo vero incontro fra la città e i Platek, con Robert che esporrà i piani futuri per il club. Un passaggio che arriverà in un momento cruciale per le sorti della stagione e gli obiettivi della prossima stagione.