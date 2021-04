FARIAS SORPRENDE HANDANOVIC, AVANTI AQUILE!

La Spezia - SPEZIA-INTER 1-0

Marcatori: 11'pt Farias



SPEZIA (4-3-3)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias. A disp. Zoet, Acampora, Galabinov, Agoume, Gyasi, Capradossi, Chabot, Pobega, Verde, Dell'Orco, Vignali, Leo Sena. All. Italiano



INTER (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensi, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All. Conte



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Salvatore Longo di Paola e Matteo Bottegoni di Terni

Iv Uomo: Manuel Volpi di Arezzo

Var: Paolo Valeri di Roma 2 e Avar: Alessandro Giallatini di Roma 2



PRE-PARTITA

20.25 - Sono sogni proibiti di una notte di primavera quelli di Vincenzo Italiano e del suo Spezia, chiamato a vedersela con la prima della classe, con in tasca il 19esimo scudetto. Venne così il giorno in cui la capolista Inter calò al "Picco" in una settimana non banale visto che il calcio mondiale ha rischiato (e rischia ancora) il terremoto diplomatico. Nerazzurri in campo coi titolari, Italiano si affida ad un mini turnover: nell'undici di partenza ci sono Marchizza, Terzi, Ferrer, Farias, Estevez, Agudelo e Piccolo. E mentre Handanovic e compagni hanno terminato il riscaldamento hanno appreso la notizia che a Milano i cugini rossoneri hanno perso in casa per 2-1: il Sassuolo vince con una doppietta di Raspadori.



20.40 - Criticata per il gioco espresso, la squadra nerazzurra è però una schiacciasassi e il pareggio di Napoli è stato soltanto l'ultimo esempio della consapevolezza e della solidità dei giocatori a disposizione di Conte. Un gruppo che sa anche aspettare per colpire l'avversario: basti pensare che ha segnato 10 degli ultimi 12 gol in Serie A nei secondi tempi. L'Inter, che dall'inizio partirà con gli stessi del Maradona escluso Perisic, con 48 reti nelle riprese è la squadra più prolifica in questo campionato nella seconda parte di gara. Lo Spezia (con ben 41 gol incassati) è invece la peggior difesa dal 46° in poi.



PRIMO TEMPO

Possesso Inter, Brozovic viene a prendersi la sfera all'altezza dei difensori per uscire dalla marcatura e dal pressing che lo Spezia porta con tutti i suoi attaccanti e le mezze ali. E' un giropalla su ritmi non eccelsi quello dei nerazzurri, lo Spezia cerca le misure per tenere i reparti vicini, per correre in modo organico senza mai dover perdere la concentrazione contro le bocche da fuoco in maglia nerazzurra. L'Inter non forza nulla, lo Spezia vuole ordine e reattività e alla prima sortita offensiva passa: partendo da sinistra Agudelo serve dalla parte opposta Farias che esce dalla marcatura di Hakimi e converge per poi far partire un destro, apparentemente innocuo. Non per Handanovic che conferma il suo brutto momento e dopo l'infortunio di Napoli la combina grossa anche al Picco. La palla arriva centrale ma forte: quel che beffa il capitano nerazzurro è il fatto che la traiettoria scenda d'improvviso e lui sembra non saper come coordinarsi per fermare la conclusione. E' un gol che sorprende chiunque e che obbliga l'Inter ad uscire dal guscio alzando il baricentro e il ritmo: soprattutto sulla fascia destra dove Hakimi come all'andata è l'uomo in più di Conte e ci vogliono la dedizione di Maggiore e Marchizza per tentare di arginare la sua furia.