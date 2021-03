Europeo U21, Pobega titolare contro la Spagna

La Spezia - Il centrocampista dello Spezia Tommaso Pobega titolare stasera nella partita tra Italia e Spagna valevole per il Girone B dell'Europeo Under 21. Per lui solo pochi minuti nella prima gara degli Azzurrini nella competizione, giocata mercoledì contro la Repubblica Ceca e finita 1 a 1. Pobega aveva preso il posto, all'89mo minuto, del compagno di squadra Giulio Maggiore, autore di una sfortunata autorete. Assente stasera l'altro spezzino Riccardo Marchizza, squalificato dopo il rosso contro i cechi. Calcio d'inizio alle 21.00.



Le formazioni che scenderanno in campo stasera a Maribor.



ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone (all. Nicolato)



SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella (All. De La Fuente)



Oggi da segnalare il pari (1-1) tra Repubblica Ceca e i padroni di casa sloveni, battuti nella prima partita dalla Spagna.