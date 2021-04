Estevez al rientro, Farias verso la maglia da titolare

La Spezia - Sarà rivoluzione a centrocampo? Fuori dai convocati per non affaticarli troppo rimangono due difensori (Erlic e Bastoni) ed un attaccante (Nzola). Ma l'alternanza in ottica partite ravvicinate dovrebbe riguardare anche il centrocampo, dove l'esperimento del doppio regista sembra dover andare in soffitta contro la capolista Inter. Ricci e Sena insieme aiutano il possesso palla, ma quando si arriva in area mancano gli inserimenti delle mezzali. E allora sia Estevez, pronto dopo il periodo Covid, e Pobega si candidano a giocare questa sera. In cabina di regia, il romano favorito sul brasiliano.

Il resto della formazione si fa con più facilità: Provedel in porta, Ferrer rileva Vignali, Terzi ci dovrebbe essere con uno tra Chabot e Ismajli accanto a lui, Marchizza a sinistra. In avanti è Farias ad essere quasi sicuro dal posto da ala sinistra. In mezzo all'attacco ci sarà Piccoli, favorito su Galabinov che ha ancora l'infrazione al setto nasale con cui fare i conti. A destra uno tra Gyasi e Agudelo, con il ghanese in diffida che dovrà stare attento a non condannarsi a saltare la partita contro il Genoa del turno successivo.



Qui Inter. Antonio Conte invece schiera la formazione tipo, nel tentativo di dare la spallata definitiva al campionato. Davanti a Handanovic ecco Skriniar, De Vrij e Bastoni in serie, con Brozovic a fare da frangiflutti e smistatore di palloni. Nel centrocampo a cinque, la qualità ce la mette ancora Eriksen, mentre gli inserimenti sono compito di Barella. Sugli esterni Hakimi (in gol all'andata) e Perisic a crossare per i soliti Lukaku e Lautaro.