Estevez al Crotone: "Pensavo lo Spezia mi comprasse, invece..."

La Spezia - Andrà al Crotone a titolo definitivo Nahuel Estevez per una cifra di circa 1.615.000 euro. Niente prestito, all'Estudiantes anche il 10% sulla prossima cessione. Il calciatore ha parlato in queste ore con la radio 221 Radio 103.1 di La Plata, confermando il suo imminente ritorno in Italia. "Mancano solo pochi dettagli per il passaggio al Crotone. Una possibilità importante, sia io che l'Estudiantes eravamo convinti che lo Spezia mi avrebbe preso perché così c'era stato detto. Alla fine non è successo". Di fatto i contatti con Estevez ed il suo procuratore si sono interrotti circa un mese fa, quando sembrava essersi trovato un accordo per il prezzo del suo cartellino.