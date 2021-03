Estevez, Verde, Sena: solo 5 milioni per riscattarli

La Spezia - Ognuno con i suoi tempi, i tre prestiti dall'estero nella rosa dello Spezia Calcio si sono imposti all'attenzione. E in caso di salvezza, la costruzione della rosa per una seconda serie A consecutiva dovrebbe ricominciare proprio da loro. Sono Nahuel Estevez, Leo Sena e Daniele Verde. Due novità assolute per il campionato italiano ed un calciatore di ritorno, inseriti a meraviglia nei dettami di Vincenzo Italiano. Potenzialmente aquilotti a titolo definitivo dal prossimo giugno, anche perché la somma delle cifre pattuite per il riscatto da Mauro Meluso lo scorso settembre non arriva a 5 milioni di euro.

Di questi, l'italiano diventerà un calciatore dello Spezia Calcio obbligatoriamente al raggiungimento della salvezza. Con l'AEK Atene, con cui ha un contratto fino al 2022, c'è infatti un accordo che prevede Via Melara versi 600mila euro nelle casse dei greci per rilevarne il cartellino. Verde è tornato in Italia per stare vicino alla famiglia in tempo di pandemia, ma anche per una questione meramente tattica: poter fare l'ala nel 4-3-3, il ruolo in cui ritiene di potersi esprimere al meglio. Con gli schemi di Italiano, la fusione è stata immediata e proficua.



Lo stesso si può dire di Estevez. Centrocampista duttile, sia combattente che palleggiatore. Juan Sebastian Veron, presidente dell'Estudiantes, ha facilitato il passaggio dell'argentino nel calcio europeo che inseguiva da anni. Si trova bene da mezzala, potrebbe probabilmente agire anche come uno dei due centrali di centrocampo. Il riscatto in questo caso è fissato a circa 1.8 milioni di euro, mentre una cifra (200mila euro) era stata spesa per garantirsi il prestito.

L'obbligo di riscatto scatta solo in caso di salvezza accompagnata da un numero di presenze minime, ovvero 25, di almeno 45 minuti ciascuna. Oggi siamo a 16 con dieci partite di campionato ancora da giocare. L'incognita Covid, con cui Estevez è alle prese, potrebbe dunque non permettergli di centrare l'obiettivo minimo. Ma l'intenzione di riscattarlo è già matura in casa Spezia, tanto più che il calciatore ha già un discreto mercato in Italia (si sarebbe interessato il Bologna) ed in Europa.



Ha invece destato l'interesse di alcune squadre turche Leo Sena. L'ultimo ad "arrivare", dopo una lunga fase di ambientamento e il periodo del Covid che ha colpito anche il brasiliano. Importante soprattutto in questo girone di ritorno, quando Italiano lo ha prima alternato a Matteo Ricci, nel periodo di assenza forzata di quest'ultimo, e poi abbinato in un centrocampo di palleggiatori che ha offerto buone prove. In questo caso il riscatto è fissato 2 milioni di euro e non c'è alcun obbligo. Comunque vada, tre potenziali plusvalenze visto che il valore di tutti e tre è aumentato lungo l'arco della stagione.