Erlic verso la maglia da titolare, probabile chance per Maggiore

La Spezia - Samuele Ricci ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21 nelle scorse ore. Nessuna nota ufficiale al momento sui motivi della rinuncia, che si spera non sia legata al focolaio Covid in corso all'interno dello spogliatoio dell'Empoli. La società toscana ha annullato ieri ogni allenamento dopo che gli ultimi test hanno rivelato la positività di "altri componenti del gruppo squadra" che si uniscono ad un primo caso segnalato domenica scorsa.



Da un lato questo aumenta le chance di un posto da titolare per Giulio Maggiore e Tommaso Pobega, i due centrocampisti aquilotti impegnati con la selezione di Paolo Nicolato che se la vedrà oggi pomeriggio contro la Repubblica Ceca (diretta Rai 2, ore 18). Dall'altra c'è qualche timore in casa aquilotta per eventuali casi di contagio di ritorno che potrebbero verificarsi tra i nove nazionali mandati in giro per il mondo in questi giorni. C'è da dire che sia Maggiore che Riccardo Marchizza, il terzo azzurrino, hanno già avuto e sconfitto il Covid negli scorsi mesi.



Sicuro di un posto da titolare è invece Martin Erlic, anche lui impegnato con la propria rappresentativa giovanile. Portogallo-Croazia U21 si gioca in serata allo stadio di Capodistria ed il 23enne aquilotto è uno dei più attesi dopo aver toccato le 20 presenze in serie A nella vittoriosa partita contro il Cagliari. In quell'occasione era uscito prima della fine a causa del riacutizzarsi di una botta alla spalla patita in allenamento la scorsa settimana. Erlic è tra l'altro attenzionato anche in ottica nazionale maggiore.