Erlic sì o no? E Leo Sena insidia il posto di Ricci

La Spezia - L'idea di Italiano è chiara: se proprio si deve rischiare, che Erlic lo faccia nella sfida salvezza contro il Bologna piuttosto che nell'infrasettimanale contro l'Inter. Dopodiché si scoprirà solo alle 15 di oggi se in effetti così sarà. Il croato da parte sua ha dato disponibilità ad allenarsi anche in settimana, è stato piuttosto il tecnico con il sui staff a chiedergli di riposare. Se non dovesse farcela, Terzi o Chabor per il posto accanto a Ismajli.

Davanti a Provedel ci saranno anche Ferrer e Marchizza, che oggi parte avvantaggiato su Bastoni per contenere Orsolini. Altro ballottaggio degno di nota è quello tra Ricci e Leo Sena, a cui Italiano concede ormai ampio spazio. Spesso insieme al romano, ma con il rientro di Estevez il brasiliano diventa un concorrente diretto per il ruolo di regista. Le mezzali dovrebbero essere Maggiore e Pobega come contro il Crotone. In avanti, Nzola al centro con Gyasi in odore di turnover e quindi Farias e Verde che vanno verso un posto nell'undici iniziale.



Qui Bologna. Alla fine Tomiyasu non ce la fa e insieme a Sinisa Mihajlovic è il sicuro assente di oggi. Il tecnico dei felsinei si accomoda in tribuna causa squalifica, lancia messaggi di sprone alla squadra e un benvenuto alla sua maniera al patron Saputo, che mancava da Bologna da 14 mesi. In campo manda De Silversi, Danilo, Soumaoro e Dijks davanti a Skorupski. In mediana Schouten e Dominguez lavorano per il trio Orsolini, Soriano e Barrow. Unica punta il sempreverde Palacio.