Erlic si ferma nuovamente, sospetta frattura nasale per Galabinov

La Spezia - Martin Erlic ha chiuso la sessione di allenamento in anticipo questo pomeriggio e a questo punto è in dubbio per la trasferta di Bologna. Per il croato un riacutizzarsi del problema ad una caviglia occorso durante gli impegni con l'under 21 nazionale, che si erano manifestati anche nel finale della partita contro il Crotone. Non ci sono buone notizie neanche per Galabinov, che ieri si era fermato a causa di una pallonata sul volto. Si sospetta la frattura delle ossa nasali: il bulgaro dovrà svolgere esami specifici.