Erlic regolarmente in gruppo, Galabinov k.o. per una pallonata al volto

La Spezia - Andrey Galabinova ha interrotto in anticipo la seduta di allenamento odierna per un trauma facciale rimediato in seguito a una pallonata fortunita. Il bulgaro ha così dovuto interrompere il lavoro iniziato con i compagni sul Comunale di Follo dove lo Spezia ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Gli aquilotti hanno svolto riscaldamento tecnico, torelli e una partitella finale a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Erlic, protagonista della vittoria col Crotone, ancora differenziato infine per Ramos e Mattiello.