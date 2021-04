Erlic, Maggiore, Ricci e Nzola indiziati di riposare contro l'Inter

La Spezia - Un po' di turn over ci sarà. Di solito viene riservato alla terza partita in una settimana, ma dopo la prova di Bologna la sensazione è che Vincenzo Italiano cercherà forze fresche subito per l'impegno infrasettimanale. Poco conta che sia contro la capolista e dominatrice del calcio italiano nel 2021. Tra gli elementi che potrebbero essere preservati, il primo è Martin Erlic. Il croato ha chiuso la partita di Bologna con un po' di fastidio alla solita caviglia e due partite in tre giorni rischiano di essere troppe.

I due che hanno speso di più in fatto di chilometri percorsi sono invece Ricci e Nzola. Il regista è come sempre il maratoneta del gruppo, ma anche l'angolano sta trovando una forma più che soddisfacente in fatto di prestazione fisica. Gli manca semmai il gol, quello che potrebbe sbloccarlo mentalmente dopo il lungo digiuno causato dall'infortunio di gennaio. Anche capitan Maggiore pare aver accusato gli sforzi degli ultimi due mesi, in cui è stato l'anima della squadra spendendo anche moltissimo dal punto di vista fisico.