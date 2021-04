Erlic, Bastoni e Nzola a riposo: contro l’Inter c’è Piccoli

La Spezia - Un tris di cambi assicurato per Vincenzo Italiano nella partita di mercoledì sera contro la capolista Inter. Oggi il tecnico siciliano ha diramato la lista dei convocati da cui sono esclusi Erlic, Bastoni e Nzola. Tre dei calciatori che già dopo Bologna erano considerati passibili di turn over per aver molto speso in questo ultimo periodo.

In tutti e tre i casi si tratta di una scelta tecnica, legata alla necessità di programmare il trio di impegni consecutivi che si conclude con la partita contro il Genoa. Per quanto riguarda Erlic, il fastidio alla caviglia che si porta avanti da qualche settimana non preoccupa; il centrale sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Genova di sabato.

Sulla sinistra l’alternanza tra Bastoni e Marchizza era ampiamente prevista, così come la presenza di Piccoli contro l’Inter era in qualche modo ipotizzabile. Il giovane bergamasco potrà quindi provare a mettersi in luce contro la squadra con cui, nel girone d’andata, segnò il suo primo goal in serie A.



A.Bo.