Era il business director di PES il nuovo ceo del SonderjyskE

La Spezia - Arriva dal mondo dei videogiochi il nuovo ceo del SonderjyskE. I Platek, che per la scelta si erano rivolti ad un'agenzia di Los Angeles, affidano il club danese al manager Jonas Lygaard, fino ad oggi business development director di PES. Esatto, proprio il videogame di Konami sul calcio che conta milioni di fan in tutto il mondo. "Siamo convinti sia la persona giusta per portare il club ad un livello superiore", le parole di Robert Platek.

Il professionista, danese di origine, sarà operativo dal prossimo 16 luglio. Si chiude così il cerchio: Nishant Tella allo Spezia, Tiago Lopes al Casa Pia e Jonas Lygaard al SonderjyskE sono la spina dorsale dirigenziale del network europeo dei Platek per come è configurato oggi. "La mia fiducia in questo progetto è andata crescendo man mano che venivo coinvolto nella dirigenza. Non vedo l'ora di poter dare il mio contributo nello sviluppare la collaborazione con gli altri club dei Platek, lo Spezia ed il Casa Pia". Lygaard, di base in Canada e Regno Unito, era colui che trattava gli accordi commerciali con i club europei per conto della Konami.