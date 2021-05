Elio Capradossi dieci mesi dopo

La Spezia - Non sarà l'esordio in serie A. Quello lo aveva già segnato quando era un calciatore della Roma. Campionato 17/18, titolare in Cagliari-Roma al fianco di Federico Fazio con Eusebio Di Francesco in panchina. Avrebbe giocato anche due settimane più tardi nella partita contro il Sassuolo, poi in estate sarebbe passato allo Spezia Calcio.

Tre anni dopo Elio Capradossi torna in massima serie dopo tre anni. Di più, torna a giocare in una partita ufficiale a dieci mesi dal grave infortunio subito nel finale della scorsa stagione. L'operazione al crociato del ginocchio destro, il rientro in rosa da gennaio e l'attesa. Domenica, proprio contro la Roma, partirà titolare. A 25 anni, il primo acquisto per la prossima stagione in casa aquilotta.