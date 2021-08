Ecco il bomber: Strelec c'è, ma riparte subito per la nazionale

La Spezia - Ieri sera gli ultimi dieci minuti di David Strelec con la maglia dello Slovan Bratislava. La missione disperata di ribaltare il 3-0 subito in trasferta dall'Olimpiakos naufraga prima della mezz'ora, quando De Marco scivola affrontando un avversario e lo travolge malamente: rosso diretto. Alla fine sarà 2-2 ed eliminazione dall'Europa per gli slovacchi.

Il ventenne è in panchina, già promesso allo Spezia ma trattenuto ancora per non lasciare nulla di intentato. Titolare è Ezekiel Henty, che gli spezzini ricordano per essere passato anche da qui, giovanissimo, prima di svolgere la carriera in Est Europa. A fine partita Strelec saluta tutti e oggi arriva in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo lega agli aquilotti per 5 anni.



Non sarà a Roma contro la Lazio. E a differenza degli altri nuovi arrivi di questi giorni - Reca, Bourabia, Antiste, Sher, Hove e forse Puertas - non potrà neanche sfruttare la sosta seguente per integrarsi con il gruppo. Dopo le burocrazie riparte subito per rispondere alla chiamata della nazionale maggiore della Slovacchia. Lo attendono le sfide a Slovenia (mercoledì 1° settembre), Croazia (sabato 4) e Cipro (martedì 7), le ultime due in casa.

Tutto nei confini della Comunità Europea, nessun isolamento previsto al rientro. Però Strelec inizierà ad allenarsi con i compagni solo pochi giorni prima di Spezia-Udinese, programmata per il fine settimana del 12 settembre allo stadio Picco, salvo contrattempi nell'ampliamento del settore ospiti. La promesse dal calcio slovacco non giocava in nazionale dallo scorso giugno, dopo aver saltato Euro 2020 a causa di un problema fisico.