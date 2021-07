Ecco chi ha vinto il concorso "i ciù bravi fanti dè Speza"

La Spezia - Prosegue tra gli istituti superiori spezzini il concorso a titoli "i ciù bravi fanti dè Speza" giunto alla settima edizione e promosso dalla Monbat Italy, azienda attiva in campo ambientale che succede all'Acquavillage di Cecina e all'Autorità di Sistema Portuale. Per l'istituto Chiodo-Einaudi, diretto da Paolo Manfredini, la commissione dei docenti di motoria presieduta dai prof. Chicca Traversi e Daniele Picasso in sinergia con i vari consigli di classe, ha scelto tra coloro che regolarmente iscritti hanno raggiunto lusinghieri risultati sportivi e didattici, i seguenti alunni: Morelli Nicolò disciplina judo, Pino Emiliano calcio under 17, Nalfi Vincente Rodriguez (disciplina football americano e capitano dei Red Jackets Sarzana), Bertola Valentina sci alpino (dello sci club Monte Nuda) e Maria Raniele Rodriguez, calciatrice del Real ValdiVara. I cinque alunni frequentanti l'istituto Chiodo-Einaudi riceveranno in premio biglietti omaggio delle tratte dei battellieri del Golfo. Una iniziativa voluta dal presidente della Monbat Italy Nanni Grazzini al fine di valorizzare le eccellenze nel mondo della scuola e valorizzare le bellezze del golfo della Spezia.