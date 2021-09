Ecco Julius Beck, il giovanissimo "Maggiore" del SonderyjskE

La Spezia - E' stato il terzo calciatore più giovane nella storia del calcio danese ad esordire in Superliga e ora è qui. Julius Beck è l'orgoglio di Haderslev, la città nella quale ha sede il SonderyjskE. Dai "cugini" dello Spezia nella galassia Platek arriva questo promettente calciatore di soli 16 anni d'età. Esatto, è nato nel 2005 e rappresenta l'acquisto più giovane di tutta l'estate per Via Melara.

Un ingresso chiaramente pensato per la squadra primavera, che inaugura la sinergia con i danesi a cui lo Spezia ha girato nel frattempo Kornvig prelevato dal Lyngby. "Sono davvero entusiasta, è la prima volta che cambio società essendo cresciuto sempre nel SonderyjskE - ha detto Beck congedandosi -. Lo Spezia condivide la stessa filosofia e sono sicuro che potrò crescere moltissimo. Sono davvero orgoglioso".