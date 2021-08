Ecco Bourabia dal Sassuolo, Pecini non molla il norvegese Hove

La Spezia - Arriva in prestito con obbligo di riscatto a 1.5 milioni di euro. Mehdi Bourabia è un nuovo centrocampista dello Spezia, depositato in queste ore il contratto che lo lega agli aquilotti per i prossimi tre anni. Pupillo di De Zerbi, il marocchino lascia il Sassuolo dopo tre anni ma continuerà a giocare in serie A. Qualità ma anche quantità, quello che manca agli aquilotti in un reparto piuttosto scarso nei numeri.

Per questo Riccardo Pecini è ancora sul mercato per regalare a Thiago Motta un ulteriore elemento in mezzo entro la fine del mercato. Lo Spezia ha già l'accordo con Johan Hove, 21 anni tra una settimana, ma non con il suo club: il Stromsgodset di Norvegia. Possibile un rilancio finale. Un nuovo centrocampista dovrebbe in ogni caso arrivare entro domani sera.