E' uno Spezia sempre più francese, vicinissimo Bourabia. Mezz'ala e regista dal Sassuolo

La Spezia - Per un Davide Frattesi ormai sullo sfondo dopo una preparazione in cui evidentemente l'ex monzese ha scavalcato tutte le gerarchie, lo Spezia può chiudere un'altra operazione con il Sassuolo: dopo parecchi giorni di meditazione davanti a diverse proposte, Mehdi Bourabia sembra aver scelto lo Spezia. Il tecnico aquilotto Thiago Motta lo ha espressamente richiesto per il suo centrocampo per le sue caratteristiche in mediana: dotato fisicamente e con un buon senso della posizione, si è fatto notare nei calci da fermo e grazie all'ottima visione di gioco, per la sua duttilità tattica può essere impiegato sia come mezzala che come trequartista. Nato in Francia da genitori marocchini, conosce bene il 4-3-3 dopo i tre anni alle dipendenze di De Zerbi: nel primo è stato titolare inamovibile, mentre negli ultimi due anni ha giocato meno, frenato da problemi muscolari. Se non ci saranno intoppi e ripensamenti, arriverà con tutta probabilità a titolo definitivo: vista l'età, ha compiuto 30 anni tre giorni fa, può arrivare ad un prezzo ragionevole, offrendo la sua esperienza alla giovane rosa aquilotta.