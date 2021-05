E se con la Roma esordisse Capradossi?

La Spezia - Una stagione a curarsi prima e a guardare i compagni dopo. Non dev'essere stato facile per Elio Capradossi restare fuori dal campo per quasi un anno. Colpa di quella maledetta rottura del legamento crociato del ginocchio destro occorsa il 27 luglio scorso proprio quando lo Spezia entrava nella fase finale dei playoff, poi vinti. L'ultima gara in maglia bianca, dopo 32 gettoni e 3 gol che lo resero una delle colonne portanti dello Spezia di Italiano in serie B, fu Cremonese-Spezia, il 27 luglio 2020. Un campionato in bilico sino alla penultima giornata non gli ha permesso di rientrare anche solo per qualche minuto così da assaggiare la serie A dopo le due apparizioni con la Roma nel 2018. Ma proprio contro i giallorossi potrebbe essere l'occasione per ritrovare il terreno di gioco dopo tanto tempo. I compagni lo hanno sempre coinvolto e fatto sentire partecipe e rientrare all'ultima di campionato per una domenica di festa e di ringraziamenti, sarebbe un bel modo per iniziare un percorso verso la sua rinascita.