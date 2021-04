E' il gol più bello della serie A 20/21?

La Spezia - "E' un gol che ti dimostra che entra ha voglia di incidere, non ti tiene il muso. Peccato perché ottenere il pareggio con un gol così avrebbe fatto del viaggio di ritorno una festa". Vincenzo Italiano parla così dello strepitoso gol di Daniele Verde che contro la Lazio. Forse il più bello di tutta la serie A 20/21. Peccato non sia servito a portare a casa punti per gli aquilotti. Ma il riscatto dell'attaccante dell'AEK Atene per 600mila euro è decisamente sempre più nella lista delle cose da fare per Mauro Meluso. Le immagini non mancheranno di arrivare a casa Platek negli Stati Uniti e l'ad Nishant Tella, oggi in tribuna all'Olimpico, avrà qualcosa da raccontare.