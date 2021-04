E i Platek potrebbero arrivare in città con la serie A già in tasca

La Spezia - Dovevano essere i primi di marzo. Poi la fine dello stesso mese. La pandemia che morde l'Europa e gli Stati Uniti ha fatto mutare i piani della famiglia Platek. Che alla Spezia ha ancora intenzione di presentarsi di persona. A parte il passaggio di Philip Platek, vicepresidente aquilotto, è sul fratello Roberto Platek che continuano a concentrarsi le attenzioni e le aspettative della piazza. D'altra parte, il carattere di acquisto a titolo personale (o meglio dire famigliare), è già stato ampiamente descritto nel comunicato che, poco più di due mesi fa, annunciava la fine dell'era Volpi.

L'operatività è già garantita da Nishant Tella e Andrew Ramsey. E la sensazione è che anche in futuro continueranno ad essere soprattutto loro i punti di riferimento, in Italia ed in Europa, di tutta la nascente rete calcistica americana dei Platek. Ma la volontà di entrare formalmente nella vita cittadina presentandosi in carne ed ossa è stata ribadita di recente. E ci sono segnali che l'attesa potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Se Italiano ed i suoi ragazzi sapranno confermarsi, il vernissage dell'era Platek potrebbe tenersi ad obiettivo conquistato.