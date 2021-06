E alla fine sarà ancora il Manuzzi per lo Spezia

La Spezia - La goal line technology trasloca di nuovo. Installata per conto dello Spezia Calcio al Manuzzi a settembre 2020 e riportata al Picco a novembre, ripartirà per lo stadio romagnolo nelle prossime settimane. Il club ha infatti praticamente trovato l'accordo totale per tornare ad essere ospitato a Cesena all'inizio della prossima stagione. Dopo il via libera dell'amministrazione comunale, anche la Commissione di vigilanza ha dato il proprio via libera ad accogliere gli aquilotti e quindi la serie A. Il Cesena FC di dubbi non è ha mai avuti, visto il ricco contributo che lo Spezia garantisce per la cortesia.

Si chiude così, ad una settimana dalla presentazione dei documenti per l'iscrizione alla serie A 21/22, la ricerca di uno stadio di emergenza. Peraltro con poche ore di anticipo dalla prima riunione presso la Prefettura della Spezia della commissione di vigilanza locale, che inizierà a studiare il progetto di ampliamento della Curva Piscina. La prospettiva più realistica rimane di riuscire a far partire i lavori di smontaggio del vecchio settore ospiti entro i primi dieci giorni di luglio. Poi due mesi di cantiere pieno, collaudi e agibilità per poterlo popolare di tifosi.



E per riportare lo Spezia a casa propria a giocare la serie A. La scorsa stagione furono cinque le partite giocate in Romagna dagli aquilotti, con uno score non certo positivo. Due soli pareggi e tre sconfitte, di fatto una zavorra che pesò in fase di corsa salvezza. Il rendimento al Picco, dotato nel frattempo di un nuovo impianto di illuminazione e apportate altre migliorie varie, è stato il fattore fondamentale per mantenere la categoria. In Viale Fieschi sono cadute tra le altre Crotone, Cagliari e Torino oltre al Milan.

La prospettiva odierna è di tornarci dopo la metà del prossimo settembre (QUI l'articolo) e quindi, chiedendo di iniziare in trasferta, giocare al massimo una o due partite al Manuzzi. Il cronoprogramma di oggi è frutto di uno sforzo notevole, contando il cambio di proprietà del club che ha obbligato a studiare da capo il dossier. Nel frattempo, lo Spezia lavorerà in un impianto che già conosce.