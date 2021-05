La Spezia - E alla fine esplode la gioia per le vie della città. Lo Spezia è salvo al suo primo campionato di serie A. Chiude i conti battendo una diretta rivale come il Torino con un punteggio largo ed una prova straordinaria. I tifosi hanno accompagnato la squadra nel tragitto dall'NH Hotel, sede del ritiro e della conferenza stampa del nuovo proprietario Robert Michael Platek, fino allo stadio Picco. Un gruppo si è poi fermato presso il Parco del Colombaio per intonare cori e sostenere a distanza i ragazzi di Vincenzo Italiano. Al termine del match, chiuso sul 4-1, qualche centinaia di persone ha raggiunto il centro storico: bandiere, sciarpe, cori e tanto orgoglio per un traguardo che conferma lo Spezia nel massimo livello del calcio italiano.