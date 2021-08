E-Bike Enduro, lo spezzino Garibbo campione nazionale

La Spezia - Domenica primo agosto, nella splendida cornice della Val Varaita in Piemonte, alle pendici del Monviso, sono andate in scena le ultime due prove del Campionato nazionale E-Bike Enduro organizzato dalla Race Events di Cuneo. Qui Andrea Garibbo, 31enne di San Venerio, ha coronato una stagione perfetta. Sette vittorie assolute su sette gare disputate infliggendo pesanti distacchi ai suoi pur titolati avversari, dimostrandosi il più forte esponente in Italia di questa disciplina. 250 punti a gara per un totale di 1750 punti staccando il secondo classificato, Matteo Berta, di oltre 500 p.ti e gli esperti Davide Sottocorniola e Nicola Casadei ancora più staccati.

Andrea Garibbo è inserito nella squadra ufficiale dell'azienza tedesca Team Hai-bike, pioniera nel comparto E-Bike, che si appresta a rinnovare la collaborazione con il campione spezzino.