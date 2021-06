La Spezia - Preparazione estiva tra Alto Adige e Trentino per lo Spezia Calcio. La truppa aquilotta parte lunedì 12 luglio per Prato allo Stelvio in Val Venosta, ad un'ora di auto da Merano. Meta scelta negli ultimi anni dal Parma, è zona turistica nota come porta d'accesso al Parco Nazionale dello Stelvio. La struttura dove pernotteranno Italiano ed i suoi è il Garden Park Hotel all'entrata del paese, a circa 900 metri sul livello del mare. Quattro stelle dotato di palestra e piscina e con tre campi da calcio, in erba naturale, a disposizione della squadra. Qui si terranno anche le primissime amichevoli contro formazioni locali. Rientro il 25 luglio.

La seconda parte del ritiro si terrà invece in Trentino, in particolare nell'Alta Val di Non. La sede scelta è Ronzone, a circa mille metri di altitudine. Arrivo in quota il 28 luglio, lì dove la scorsa stagione fu di scena la Virtus Entella. L'Hotel Milano di Fondo - dotato di un campo di calcio a 11 in erba con illuminazione e uno a 7, più palestra - ospiterà gli aquilotti fino a sabato 7 agosto. E' in questa zona che dovrebbero tenersi le amichevoli di maggior peso di tutto il periodo di preparazione estivo, con avversarie ancora da definire.



La lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano dovrebbe essere diramata quindi attorno all'8 di luglio e comprenderà sicuramente alcuni elementi della Primavera, alcuni dei giovani di ritorno dai prestiti in serie C e qualche elemento in prova. Non è escluso peraltro che i primi volti nuovi individuati al calciomercato si uniscano alla compagnia proprio in quel periodo. A breve dovrebbe infatti essere ufficializzato il nuovo uomo mercato aquilotto.

Aspetto ancora da definire da parte della FIGC sono gli eventuali protocolli anti Covid per il gruppo squadra. Facile prevedere un discreto afflusso di tifosi nelle località di montagna dopo la lunga astinenza di calcio dal vivo determinata dallo scoppio della pandemia. Andrà garantita la sicurezza dei tesserati, che potrebbero in ogni caso essere tutti vaccinati prima della partenza. Dalla seconda settimana di agosto allenamenti a Follo in attesa del debutto in campionato nel fine settimana del 22 agosto.