Doppietta storica per il Fossamastra, Russo: "La vittoria è per Susanna e Armandino"

La Spezia - Una doppietta storica per il Fossamastra che trionfa anche nel Palio senior, dopo la prima vittoria della giornata con l'equipaggio femminile. Una gara eccezionale, spettacolare e una vittora importante che torna nella borgata del Fossamastra dopo 26 anni. Un'altro regalo nella memoria di Susanna Oddi, storica capoborgata scomparsa due anni fa.

La capoborgata Caterina Russo ha commentato: "E' il palio della rinascita, per una borgata come noi è una soddifazione immensa. La dedichiamo a tutti i borgatari, a Susanna e Armandino che non ci sono più".

Alessio Nardini dall'equipaggio, al primo successo da vogatore senior ha commentato_ ""Sapevamo di essere i più forti e volevamo dimostrarlo. Grazie a tutto il gruppo che ci ha sostenuto a partire dalla borgata. E grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto".

Alfonso Conte dall'equipaggio ha aggiunto: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo vinto questo palio sapendo che era una gara secca. Dedico questa vittoria alle mie bimbe, a tutti quelli che mi vogliono bene e alla borgata". Ilaria Valenti, timoniere ha commentato: "E' stato difficile e impegnativo lavorare con un gruppo esperto ma ce l'ho fatta".