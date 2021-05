Dopo la prima vittoria nei playoff Futura Avis Bertoni va ad Albisola

La Spezia - Prima vittoria nei playoff da parte della Futura Avis Bertoni Ceparana, che ha ricevuto e battuto in rimonta al tie-break (2-2 al cardiopalma con un 31-29!) l’ Avis Finale, in un anticipo della 4.a giornata in un Girone Promo in cui ancora si deve giocare la 3.a: motivi organizzativi.

Per la cronaca ceparanesi con Otgianu al palleggio e Pierro opposto, Barletta e Lambruschi al centro, Baldassini e Borrello di banda…con Ruggeri libero. Entrati altresì Orsini in battuta, Boggio in attacco e Buriassi in difesa, negli ultimi 2 set Paoletti in costruzione. Erano assenti l’alzatore Maletti, il centrale Ciccarello e l’ala Klun, a cui dovrebbe aggiungersi Paoletti stasera in occasione della trasferta ad Albisola Si gioca alle ore 21, al palasport “Besio 1” di Albisola Superiore, arbitri Mario Ponziano e Doriano Pons.

Gli altri due incontri in programma nel raggruppamento, in questo turno, sono Avis Finale-Colombo Genova e Colombiera Project-Grafiche Amadeo San Remo.