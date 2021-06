Dominissini morto a soli 59 anni, vinse una Coppa Italia di C con lo Spezia

La Spezia - La partita più difficile si è chiusa con l'esito più nefasto. Loris Dominissini, ex calciatore e poi allenatore professionista, si è spento a soli 59 anni a causa delle conseguenze del Covid. Lottava da due mesi in ospedale contro il virus, prima a Udine e successivamente a San Vito al Tagliamento dove è spirato nelle scorse ore.

Nella sua lunga carriera ha allenato anche lo Spezia, subentrando a Marco Alessandrini durante la stagione di C1 2004/05 e portando la squadra a sfiorare i play off. Il suo nome rimane legato soprattutto alla Coppa Italia di Lega Pro, che riuscì a vincere eliminando il Cittadella in semifinale e trionfando al Picco nella finale di ritorno contro il Frosinone, battuto all'andata. Era il primo anno di Max Guidetti in maglia bianca e l'ultimo di Roberto Bordin, che lasciò al termine dell'annata il calcio giocato.

Da avversario degli aquilotti fu la guida del Como di Enrico Preziosi, quello di Lulù Oliveira e Colacone, che dominò il campionato 2000/01 insieme al Modena in un torneo dai grandi contenuti tecnici a dispetto della categoria. I lariani eliminarono lo Spezia nei play off per spiccare il volo verso la serie B. Fu doppia promozione, con Dominissini che impostò il suo calcio asciutto e ordinato, facendo rendere al massimo una rosa molto competitiva. Negli ultimi anni aveva aperto una scuola di tecnica calcistica in Friuli insieme ad alcuni colleghi.