Domani gli ultras a Follo per sostenere lo Spezia prima della partenza

La Spezia - Come comunicato nei giorni scorsi gli ultras della Curva Ferrovia non seguiranno le partite allo stadio fino a quando ci saranno le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria ma, quando possibile, saranno comunque al fianco degli aquilotti. Per questo si sono dati appuntamento a domani, sabato 21 agosto, al centro sportivo di Follo dove Thiago Motta e i suoi ragazzi sosterranno l'allenamento a 48 ore dall'esordio in campionato a Cagliari.

“Vista la situazione che ci terrà ancora lontani dallo stadio – scrivono – sentiamo il dovere di sottolineare ancora il concetto “non sarai mai sola!”. L'invito è aperto a tutti quelli che tengono a cuore la causa”. L'appuntamento è a Follo alle 11.30.