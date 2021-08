Dizionario spezzino ad un anno dall'esordio in A

La Spezia - Un anno fa, il 27 settembre del 2020, lo Spezia Calcio esordiva nella serie A a girone unico dopo 114 anni di storia, la stragrande maggioranza spesi tra serie B e serie C. E' l'inizio di un dizionario da aggiornare a futura memoria. Per chi vorrà, magari tra qualche decennio, raccontare quell'annata che rischia di aver cambiato per sempre la storia del calcio professionistico in città.





Andrey Galabinov. Sua la prima rete in serie A, con la specialità della casa: il colpo di testa. Gol segnato al 30esimo minuto di gioco contro il Sassuolo. L'assist è di Matteo Ricci.



B, come la serie. Con 27 partecipazioni, lo Spezia era il secondo club italiano con il maggior numero di partecipazioni alla cadetteria a non aver ancora assaggiato la massima serie. Solo il Monza ne contava, e ne conta, di più: 40.



Capitani. Il primo ad indossare la fascia in serie A sarà Paolo Bartolomei in quello Spezia-Sassuolo. A seguire saranno soprattutto Claudio Terzi e Giulio Maggiore, quel giorno squalificati, a dividersela. A gennaio toccherà ad un altro spezzino, Luca Vignali, sostenere l'onere.



Debuttante. opo l'impareggiabile Chievo del campionato 2001/02, gli aquilotti sono stati la migliore debuttante nella storia della serie A. Il conto finale dice: 39 punti conquistati e quindicesimo posto.



Età media. La seconda rosa più giovane del campionato 20/21 dopo il Milan. E oltretutto infarcita di debuttanti. Mercoledì 16 dicembre 2020 scende in campo l'undici aquilotto più fresco: contro il Bologna l'età media è di soli 23,5 anni.



Ferdeghini. Nel centro sportivo costruito nel 2013 sono cresciuti Giulio Maggiore, Luca Vignali e Simone Bastoni: i tre spezzini che hanno indossato la maglia bianca nel primo campionato di serie A.



Gabriele Volpi. Proprietario dello Spezia Calcio dall'agosto del 2008, lascia dopo quasi 13 anni di presidenza a febbraio del 2021 dopo aver raggiunto il punto più alto della storia del club. Sotto la sua gestione: la rinascita dalla serie D, un campionato di seconda divisione, due di prima divisione, 8 di serie B e uno in serie A. Conquistata la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega Pro edizione 2012.



"Hmm...". Ad inizio stagione, il commento più comune in merito alle chance salvezza dello Spezia da parte di media, addetti ai lavori, tecnici, ex calciatori, bookmakers e la stragrande maggioranza degli appassionati di calcio in Italia. E invece.



Italia. Il 19 marzo del 2021, il ct Roberto Mancini convoca Matteo Ricci per gli impegni della nazionale maggiore. E' il secondo calciatore dello Spezia a ricevere questo onore. Il primo fu Luigi Scarabello nel 1936.



La. L'articolo che c'è nel nome della città, ma non in quello del club di calcio. Farlo capire a tutti è una battaglia ancora da vincere.



Monte ingaggi. E' di 22 milioni di euro quello dello Spezia 20/21 costruito da Mauro Meluso, per oltre trenta calciatori in rosa. Il più contenuto di tutta la categoria, ma a fine stagione quello che segna il migliore rapporto tra spese fatte e punti guadagnati sul campo.



Nzola. Primo calciatore aquilotto ad andare in doppia cifra in serie A. L'angolano, arrivato svincolato dopo aver rescisso con il Trapani, tocca quota 9 reti in poche settimane dal debutto, avvenuto il 18 ottobre 2020 contro la Fiorentina. Poi un infortunio a gennaio lo ferma; tornerà alla rete solo nel finale di campionato.



Orogel stadium. Allo stadio di Cesena la prima partita ufficiale in massima serie: Spezia-Sassuolo 1-4. Il trasloco è necessario a causa dei lavori di ammodernamento affrontati in quel periodo dallo stadio di casa, l'Alberto Picco.



Piscina. Dal settore ospiti iniziano, a luglio 2021, i lavori di ampliamento dello stadio "Alberto Picco". Su progetto redatto dallo studio GAU Arena dell'architetto Gino Zavanella, si traguarda all'impianto del futuro che dovrà avere 16mila posti a sedere entro il 2023.



Quarti di finale. Non solo la salvezza, lo Spezia raggiunge i quarti di finale della Coppa Italia per la quarta volta nella propria storia. Elimina tra le altre la Roma con un roboante 2-4 all'Olimpico (poi tramutato in 0-3 a tavolino) e viene a sua volta battuta dal Napoli il turno successivo.



Robert Platek. L'11 febbraio 2021, in uno studio notarile milanese, il magnate americano rileva il 100% delle quote del club diventandone proprietario. La famiglia newyorchese promette un'epoca di investimenti sulla squadra e sulle infrastrutture che punti a consolidare la società in serie A per gli anni a venire.



Spezia-Milan 2-0. La partita che consacra gli aquilotti come sorpresa del campionato. Il 13 febbraio 2021 i bianchi strapazzano l'allora capolista, dominando in lungo ed in largo una partita che doveva avere un esito scontato. E' forse la giornata chiave della corsa scudetto: l'Inter supera i rossoneri in vetta, vince il successivo derby e poi vola verso il titolo.



Torino. Il 4-1 del Picco contro i granata (15 maggio 2021) sancisce la salvezza matematica e fa esplodere la festa in città. Segnano Saponara, Nzola (2) ed Erlic. E' anche la vittoria più rotonda di tutto il campionato.



Udine. Qui lo Spezia centra la prima vittoria in serie A, battendo per 0-2 i padroni di casa il 30 settembre del 2020. Doppietta di Galabinov, già a segno contro il Sassuolo.



Vincenzo Italiano. In una stagione passa da essere protagonista di canzoni epiche a ripudiato dalla piazza. Guida lo Spezia che raggiunge e mantiene la serie A, si accordo per il rinnovo del contratto il 2 giugno 2021 e pochi giorni dopo tratta il passaggio alla Fiorentina con cui firmerà alla fine dello stesso mese.



Zero. I tifosi sugli spalti. Nei mesi della pandemia gli stadi sono chiusi al pubblico, la prima storica stagione dello Spezia in serie A si svolge senza il consueto tifo sugli spalti.