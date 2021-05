Diritti tv, allo Spezia 31 milioni

La Spezia - Il primo campionato di serie A vale ricavi record per lo Spezia. Calcio&Finanza ha fatto una stima di come saranno ripartiti gli introiti da diritti tv tra le venti partecipanti all'edizione 20/21 del massimo campionato italiano. L'ultimo prima del ribaltone DAZN porterà nelle casse di Via Melara circa 31.5 milioni di euro. Di questi, 26.7 milioni vengono ripartiti in parte uguale; 3.6 sono frutto del piazzamento in classifica e altri 1.2 milioni si calcolano in base ai risultati sportivi dal 1946 in poi e degli ultimi cinque anni in particolare.

In pratica rimane fuori tutta l'età dell'oro del calcio spezzino. O per meglio dire la prima, quella degli anni Trenta e Quaranta in cui lo Spezia viaggiava spesso e volentieri in una posizione medio-alta in serie B, sfiorando più volte la promozione. Vette raggiunte e superate poi solo con l'era Volpi, dal 2012 in poi. Nonostante questo, la quota "post Dopoguerra" per gli aquilotti è più alta rispetto a quella riservata a Sassuolo, Benevento e Crotone. Tra le retrocesse, il paracadute sarà così ripartito: 10 milioni a testa per Benevento e Crotone, 25 milioni al Parma.