Differenziato per tre nello Spezia che aspetta il Crotone

La Spezia - E' proseguita nel pomeriggio a Follo la marcia di avvicinamento dello Spezia all'importante sfida salvezza in programma sabato al Picco dove arriverà il Crotone. Il gruppo aquilotto, comprso Estevez, ha svolto esercitazioni tattiche per reparti e partitelle a campo ridotto mentre hanno proseguito i rispettivi iter individuali gli infortunati Saponara, Mattiello e Dell'Orco.

Sessione fra palestra e campo invece per gli uomini di Cosmi che saranno sicuramente privi dello squalificato Pedro Pereira.

Gli aquilotti torneranno in campo domani pomeriggio.