Dieci giorni per riscattare Leo Sena ed Estevez

La Spezia - E' già una corsa ad associare chiunque abbia qualcosa a che fare con gli Stati Uniti allo Spezia Calcio. Ma in fatto di calciatori, è all'America del Sud che Mauro Meluso si rivolgerà innanzitutto. Questione di scadenze: la prima è quella del prestito dei due centrocampisti scovati tra Argentina e Brasile quando nessuno ne aveva mai sentito parlare da queste parti. Per i 25enni Nahuel Estevez e Leo Sena il termine per far valere l'opzione d'acquisto, rispettivamente da Estudiantes e Atletico Mineiro, è il 31 maggio, ovvero alla fine della prossima settimana.

Per Daniele Verde, l'obbligo di "assumerlo" in pianta stabile dall'AEK Atene è invece già scattato con la promozione. La stessa clausola peraltro si attiverà nel caso di Estevez se questi giocasse titolare la prossima partita contro la Roma. Ma in ogni caso, l'intenzione di confermare sia lui che Sena è già presa da tempo. Per la verità, anche in caso Vincenzo Italiano decidesse di proseguire la carriera altrove. E anche nel caso in cui lo Spezia fosse retrocesso, visto che la prestazioni dei due hanno già attirato l'interesse di diverse squadre.



Via Melara ci avrebbe comunque costruito due plusvalenze in quell'ipotesi. I tre ad oggi sono decisamente destinati a diventare un pezzo importante della squadra per la serie A 21/22. Il tutto per circa 5 milioni di euro (QUI i dettagli). Una cifra con cui da altre parti non si arriva alla metà della somma messa a bilancio per ventenni con 70 minuti di presenze totali in serie A.

Operazioni che fanno scuola. Questo modus operandi - calciatori tra i 23 ed i 25 anni con una certa maturità calcistica già acquisita - che ha portato solidità alla rosa (Ismajli altro esempio), patrimonializzazione e costi contenuti al club sarà riproposto anche durante il prossimo mercato. Soprattutto quando si andrà a cercare all'estero. Con in più gli strumenti sviluppati da Andrew Ramsey grazie all'intelligenza artificiale a fare da "consulenza" per procedere ad una prima scrematura che precede lo scout dal vivo.