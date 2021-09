La Spezia - Segna tanto e subisce anche di più. Lo Spezia ha una statistica in divenire da interrompere: quella delle reti subite. Come ricorda la Lega di serie A, tra le squadre attualmente in massima serie, i bianchi stanno alimentando la striscia peggiore per quanto riguarda la porta violata: 18 turni consecutivi. D'altra parte la squadra, di Italiano prima e Motta poi, ha segnato nelle ultime sette partite di campionato. E questo non è certo un dato da "piccola".