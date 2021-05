Deluso Nicola: "Ci siamo fatti prendere dalla frenesia di trovare il pareggio"

La Spezia - E' comprensibilmente amareggiato Davide Nicola. Si era preso la totale responsabilità mercoledì sera dopo lo 0-7 patito contro il Milan che evidentemente ha lasciato più strascichi di quanto si potesse immaginare. Sei undicesimi erano freschi ma oggi il Toro è stato divorato dagli aquilotti: "Stiamo pagando qualcosa in termini di emotività, non tanto per la partita scorsa che abbiamo perso malamente quanto perché abbiamo fatto tanto per arrivare qui e vorremmo chiuderla subito. Peccato perché nonostante il primo tempo fossimo partiti contratti, nella ripresa l’avevamo riaperta. Poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia di trovare il pareggio e provare a vincere ma il risultato è stato opposto".