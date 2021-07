Dall'Instagram di Italiano scompare la lettera d'amore allo Spezia

La Spezia - Via la foto del profilo che lo ritraeva in panchina abbracciato dal suo gruppo. Via il post che il 2 giugno scorso annunciava il rinnovo del contratto con lo Spezia Calcio. Ritirata social per Vincenzo Italiano, che dopo la firma con la Fiorentina e la rescissione ottenuta con il club aquilotto rinnovo il proprio profilo Instagram.

E' in particolare la lettera indirizzata alla piazza a suonare quasi beffarda, probabilmente anche alle orecchie di chi gestisce i social del tecnico. "La Spezia è per me ormai una seconda casa, il Picco un tempio dove esplode la passione e non vedo l'ora di tornare lì, questa volta con il suo pubblico che tanto ci è mancato [...] Ancora insieme, ancora serie A". Tutto cancellato. Un gesto quasi di pudore, in attesa di indossare il viola.