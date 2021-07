Dai Rangers alla Serie A? Lo Spezia segue Nikola Katic

La Spezia - Potrebbe arrivare dalla Premier League scozzese un rinforzo per la difesa di Thiago Motta. Secondo i quotidiani britannici infatti lo Spezia avrebbe chiesto informazioni per il centrale dei Glasgow Rangers Nikola Katic. Classe 1996 e stazza imponente, il croato sarebbe in uscita dalla squadra di Gerrard per giocare una stagione da titolare dopo aver perso l'ultima per un grave infortunio. Nello scorso precampionato infatti aveva subito la rottura del legamento crociato di un ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi sia nella stagione che ha visto la squadra di Ibrox vincere lo scudetto, sia dall'Europeo dove avrebbe potuto partecipare con la sua nazionale.

In Scozia dal 2018 dopo due anni allo Slaven Belupo, Katic ha collezionato 52 presenze – sedici delle quali in coppa Uefa – segnando anche sei gol. Il club lo cederebbe in prestito per una stagione.