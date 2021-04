Da tre mesi c'è un grande alleato nella corsa salvezza: il Picco

La Spezia - Di tutte le considerazioni sul calendario della lotta salvezza, c'è un punto da non trascurare. Soprattutto se in casa nel 2021 hai fatto le tue fortuna. Proprio come lo Spezia Calcio, che per chiudere la stagione ha di fronte due trasferta e tre impegni tra le mura consumate del Picco. Non è un dettaglio, visto che i bianchi hanno in pratica invertito i poli con il cambio d'anno. Per quasi tutto il girone d'andata hanno raccolto punti soprattutto fuori casa. Poi, con il rientro dall'esilio cesenate, il verde di Viale Fieschi ha nutrito le radici del gruppo di Maggiore e compagni che oggi sono imbattuti dalla metà di gennaio.

Una media di 1.5 punti a partita nell'ultimo girone, iniziato proprio dalla sconfitta per 0-1 per mano del Verona ma poi proseguito con 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta (contro l'Udinese). Di contro, lo Spezia viene da sei sconfitte consecutive in viaggio con una media punti di 0.7. Insieme al Torino, i bianchi sono gli unici ad avere il vantaggio di giocarsi i punti decisivi in casa: avranno Napoli, Torino appunto e Roma. E gli unici a chiudere con due sfide casalinghe consecutive.