Curva Piscina, venerdì è il giorno cruciale

La Spezia - Domani, venerdì 3 settembre, la Commissione provinciale di vigilanza si riunirà per decidere se lo Spezia potrà utilizzare lo stadio "Alberto Picco" per la gara d'esordio casalingo contro l'Udinese, in programma tra dieci giorni esatti. Nel caso venga bocciato, si va alla successiva con la matematica certezza di poter ospitare le big, Juventus e Milan (previste il 22 e 25 settembre), nell'impianto di Viale Fieschi. Quella intrapresa fra luglio e agosto, è stata una lucida corsa contro il tempo di cui anche il club di Via Melara era assolutamente conscio: smontare la vecchia ed edificare in tempi rapidi la nuova curva Piscina non è un gioco da ragazzi. Un lavoro di montaggio che giusto in questi giorni sta giungendo alle fasi finali dell'opera (basta dare un'occhiata alle fresche immagini di Stefano Stradini), quanto meno quelle per la consegna del settore in tempo utile per iniziare il campionato: montati i seggiolini, come detto di colorazioni diverse, per le rifiniture e, soprattutto, per gli spicchi laterali che saranno i raccordi con le tribune, se ne riparla a giugno, quando la serie A finirà e a quel punto sarà di nuovo cantiere, quello che porterà alla nuova tribuna, cuore pulsante dello stadio Picco del futuro. Adesso la palla passa alla Commissione di vigilanza, con i pareri della Prefettura della Spezia, della Questura, dei vigili del fuoco, anche se in queste otto settimane non sono mancati i report puntuali da parte dello Spezia Calcio per tenere tutti informati sullo stato d'avanzamento dei lavori. Ottenuto il loro via libera, servirà un sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio competizioni della Lega di serie A. Come detto, a fine lavori, la capienza sarà così distribuita: 1.200 posti per gli ospiti e circa 1.900 per i tifosi spezzini.