Crotone: attacco esplosivo e una difesa che subisce 2,5 gol a partita

La Spezia - Alla ricerca della seconda vittoria consecutiva interna, una statistica che ancora manca nell'avventura in massima serie dello Spezia Calcio. Dopo aver battuto il Cagliari, gli aquilotti cercheranno di fare altrettanto contro il Crotone di Serse Cosmi, fanalino di coda della serie A ma, a ben guardare, capace di un 4-1 senz'appelli che, insieme a quello contro la Juve, costituisce la sconfitta più larga di questo campionato. Occhio all'attacco pitagorico che ha in Simy e Messias (nella foto con Capradossi in un'immagine dello scorso anno) due autentici cannonieri, ma il Crotone è e rimane la squadra più battuta tra le venti del torneo: 74 reti in 29 partite. I calabresi hanno subito almeno due reti in tutte le ultime nove trasferte di serie A: l'ultima squadra ad aver incassato più di un gol per almeno 10 gare esterne di fila nella competizione è stata il Catania nel gennaio 2014. II Crotone è anche l'unica squadra che non ha ancora guadagnato alcun punto da situazioni di svantaggio in questa Serie A, mentre lo Spezia ne conta già 10, meno solamente di Inter (14) e Bologna (12).